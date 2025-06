Il cinema sotto le stelle torna all' arena Eliseo con un ricco calendario di proiezioni

Il cinema sotto le stelle torna all’Arena Eliseo, portando magia e emozioni sotto il cielo estivo. Dal 20 giugno, l’Summer Cinema trasforma l’arena di Corso della Repubblica in un luogo di incontri e spettacoli, con una selezione di film italiani, europei e internazionali. Come da tradizione, autori e registi saranno ospiti speciali, arricchendo ogni proiezione di storie uniche e sguardi nuovi sul grande schermo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema all’aperto!

