il cielo a portata di tutti un telescopio inclusivo

a a tutti di ammirare le meraviglie del cielo senza barriere. Questo progetto dimostra come passione, ingegno e solidarietà possano abbattere ogni ostacolo, regalando a chiunque il sogno di toccare le stelle. Un esempio che ispira a credere che l’universo sia davvero accessibile a tutti, rendendo il nostro sguardo più inclusivo e universale.

A veder le stelle. È il caso di dirlo, perché non è facile osservare il cielo con un telescopio quando sei costretto in carrozzina, ma se ci si mette l’ingegno e la buona volontà di un astrofilo che è anche fabbro saldatore nonché persona con grande sensibilità, tutto diventa possibile. È una bella storia quella che arriva da Montichiari, dove Lorenzo Montanari, astrofilo, ha messo a punto un piccolo ‘“intervento“ sul telescopio, per permettere anche a chi ha disabilità motorie di poter “viaggiare nello spazio“. A raccontarla, è Nicola Colosio, marito di Carla Montanari, monteclarense affetta da Sma, Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana, nonché fondatrice dell’associazione Sapso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it