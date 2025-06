Il Cholo Simeone | Per colpa del Napoli Giovanni mi sfotte ha vinto più scudetti di me

Il calcio è fatto di sorprese e storie incredibili, e questa volta il protagonista è Giovanni Simeone. Con umiltà e stile, il "Cholito" si prende la scena, sfottendo il suo illustre collega e amico, il Cholo Simeone, per aver vinto più scudetti del padre. Un miracolo del Napoli che dimostra come nel mondo del calcio nulla sia scritto: passera alla storia non solo per le sue imprese, ma anche per il suo spirito nobile e rispettoso.

Miracoli del Napoli: il Cholito che sfotte il Cholo. Perché Giovanni Simeone ha vinto più scudetti del padre. «Sì, sì, mi prendeva in giro l’altro giorno – racconta l’allenatore dell’Atletico a La Nacion – Dice: ‘Papà, quanti scudetti hai vinto?’. Ne ho vinti due’, mi ha preso in giro. Ah ah. Sono un ammiratore di Giovanni per la sua nobiltà, per la sua sensibilità, per la sua compostezza. Passerà alla storia del Napoli, non so se per il suo gioco, ma per la sua personalità, il suo comportamento, la sua impronta. Con alcuni giocatori, non hai bisogno che segnino 30 gol e giochino tutte le partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Cholo Simeone: «Per colpa del Napoli Giovanni mi sfotte, ha vinto più scudetti di me»

In questa notizia si parla di: scudetti - giovanni - cholo - simeone

Giovanni Simeone cercato dal Pisa, neopromosso in Serie A Si tratta di un grande sogno per i toscani, che chiuderebbe il cerchio: papà Cholo esordì in Italia proprio con la maglia dei nerazzurri Il Cholito farebbe bene a lasciare il Napoli o può ancora togl Vai su Facebook

Napoli: per Simeone idea Pisa, sulle orme del padre; Giovanni Simeone, il cuore oltre l’ostacolo; Giuliano Simeone: «Quando Giovanni ha vinto lo scudetto col Napoli, ho visto i festeggiamenti. La città è impazzita.

Il Cholo Simeone: «Per colpa del Napoli Giovanni mi sfotte, ha vinto più scudetti di me» - A La Nacion il Cholo Simeone racconta che il figlio Giovanni lo sfotte perché lui col Napoli ha vinto due scudetti ... Scrive ilnapolista.it

Scudetto Napoli, il Cholo Simeone in città per abbracciare Giovanni - anche lui aveva vinto lo scudetto con la Lazio oltre vent'anni fa ... Segnala ilmattino.it