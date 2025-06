Il ceo dell’Al-Hilal smaschera Inzaghi | Era già deciso ma ci ha chiesto di aspettare la finale per le firme

Il mondo del calcio internazionale si scuote: mentre l’Al-Hilal si prepara a rivoluzionare il proprio organico, il CEO Esteve Calzada svela dettagli sorprendenti sull’approdo di Inzaghi e sui piani futuri. La sua intervista a BBC News mette in luce strategie e ambizioni che vanno oltre i confini nazionali, preparando il terreno a un mercato sempre più competitivo e affascinante. È stata una sessione di rivelazioni che potrebbe cambiare le regole del gioco...

Esteve Calzada, ceo dell’Al-Hilal, è intervenuto a Bbc news e ha parlato – tra le altre cose – del mercato saudita e dell’arrivo di Simone Inzaghi, che a quanto pare già era stato stabilito ben prima della finale di Champions League persa rovinosamente dall’Inter per 5-0. Calzada, ceo dell’Al-Hilal: «Osimhen o Nunez? Qui non stampiamo banconote.». Di seguito un estratto di quanto dichiarato alla nota emittente: «È stata una sessione di calciomercato davvero strana, è durata pochissimo. Non volevamo prendere una decisione pensando al Mondiale per club, perché poi ti resta per i successivi due o tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il ceo dell’Al-Hilal smaschera Inzaghi: «Era già deciso ma ci ha chiesto di aspettare la finale per le firme»

