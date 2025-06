Il cavalier Malosso collante artistico tra le città di Piacenza e Cremona

Il Cavalier Malosso, tra le città di Piacenza e Cremona, si distingue come un vero e proprio collante artistico, un ponte tra passato e presente. La Sala Panini gremita al PalabancaEventi ha accolto con entusiasmo l’ormai tradizionale Giornata Arisi, dedicata alla memoria del professor Ferdinando, storico dell’arte di straordinaria fama. Un omaggio sentito a un uomo che ha plasmato la nostra cultura e ispirato generazioni di appassionati. Questa celebrazione conferma come la passione per l’arte possa unire comunità e cuori.

Il Cavalier Malosso: visite guidate con il Direttore; Il Cavalier Malosso. Un artista cremonese alla corte dei Farnese; Il Cavalier Malosso. Un artista cremonese alla corte dei Farnese, la mostra dedicata a Giovan Battista Trotti.