Il caso del candidato sindaco di New York arrestato dagli agenti dell’immigrazione Brad Lander e lo scontro in tribunale – Il video

Il caso di Brad Lander, candidato sindaco di New York, ha scosso l’opinione pubblica: arrestato dagli agenti dell’Ice nel tribunale, è protagonista di uno scontro acceso e controverso. Mentre si trovava lì per assistere alle udienze contro le deportazioni di molti, l’episodio mette in luce tensioni profonde tra giustizia, politica e diritti umani. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che scuote la città e rischia di influenzare le prossime elezioni.

Brad Lander, tra i candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato nel tribunale di Manhattan dagli agenti dell’anti-immigrazione (Ice) e accusato di aver aggredito un pubblico ufficiale. Il 66enne si trovava nell’aula di giustizia per assistere a una serie di udienze in cui veniva deciso il destino di una lunga lista di persone che l’amministrazione Trump ha fermato ed è intenzionata a deportare. Dopo un lungo diverbio con gli uomini del dipartimento della Sicurezza interna, il candidato sindaco è stato afferrato per il collo, sbattuto contro il muro e ammanettato. Lander copre la seconda carica cittadina di revisore generale dei conti, il cosiddetto «comptroller», e ha già dichiarato di voler correre per il ruolo di primo cittadino sfidando l’attuale sindaco Eric Adams, l’ex governatore Andrew Cuomo e il progressista Zhoman Mamdani. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sindaco - newyork - arrestato - dagli

