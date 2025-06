Il caso Bugetti inguaia il campo largo in Toscana Giani nel mirino dei 5s

Il panorama politico toscano è in fermento: il caso Bugetti scuote il Campo Largo, mentre Giani si trova sotto i riflettori dei 5 Stelle. Con un occhio alla ricandidatura e le alleanze in bilico, la sfida per il futuro della regione si fa sempre più avvincente. Scopriamo insieme le strategie e le implicazioni di questa intricata partita politica.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani sa di avere un problema. Sogna la ricandidatura e, dopo un po' di tentennamenti, ha convinto anche Elly Schlein a confermare il suo nome

Turismo in Toscana, Giani: "Contraddittoria l'impugnazione della legge regionale da parte del governo" - Il presidente Eugenio Giani, durante un convegno in consiglio regionale, ha definito "assolutamente contraddittoria" l'impugnazione della legge toscana sul turismo da parte del governo, focalizzandosi in particolare sugli aspetti relativi agli affitti brevi.

La sindaca Bugetti e gli arresti domiciliari chiesti dalla procura: quali scenari si aprono per Prato e la Toscana; L'inchiesta che scuote la Toscana, le reazioni nel Pd: choc per il duro colpo dietro la solidarietà alla sindaca di Prato; Indagine su Bugetti, Giani: 'Prima di esprimermi voglio leggere le carte'.

La sindaca Bugetti e gli arresti domiciliari chiesti dalla procura: quali scenari si aprono per Prato e la Toscana - La prima cittadina di Prato sarà sentita dal gip giovedì 19: in caso di arresti domiciliari a rischio la giunta Pd