Il cartellone estivo con 150 appuntamenti

Il tempo di compiacersi per "l’evidente successo" di un cartellone estivo ambizioso, frutto di mesi di lavoro, è già alle spalle. Con oltre 150 appuntamenti distribuiti in tutta la città e una grafica che richiama il colore della Bandiera, questa estate promette momenti indimenticabili. La città si presenta rinnovata, con servizi potenziati per cittadini, visitatori e turisti, pronta ad accogliere tutti con entusiasmo e stile.

Sono oltre 150 gli appuntamenti, spalmati su tutta la città, che fino ad ottobre caratterizzano un cartellone estivo nelal cui grafica predomina il colore blu, lo stesso della Bandiera. Ma la città si presenta con una riorganizzazione dell’accoglienza e servizi per cittadini, visitatori e turisti potenziati. Parla di un cartellone ambizioso, frutto di un lavoro di mesi, il sindaco Massimiliano Ciarpella. Il tempo di compiacersi per "l’evidente la crescita esponenziale dell’offerta, negli ultimi anni" poi si sofferma sulla crescita dei servizi: "Sarà operativo il trasporto pubblico locale in collaborazione con la Steat per favorire gli spostamenti dai turisti presenti nei tre villaggi vacanze; partirà a giorni il Mobility Hub con bike sharing (mentre ancora nulla si sa riguardo all’attrazione della ruota panoramica in zona pineta,ndr); apriranno i due nuovi infopoint (alla pineta e sul lungomare Faleria); potenziato il servizio di primo soccorso a mare a cura della Croce Verde". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cartellone estivo con 150 appuntamenti

In questa notizia si parla di: cartellone - appuntamenti - estivo - servizi

Presentata l'edizione 2025 di "Un'estate da Belvedere": 18 appuntamenti in cartellone - L’attesa è finita: l’edizione 2025 di Un’Estate da Belvedere celebra il suo decennale con 18 appuntamenti imperdibili, pronti a rendere magica l’estate casertana.

Ecco il cartellone ufficiale dell’Avella Art Festival 2025, il contenitore culturale che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate e oltre, fino all’autunno, con appuntamenti artistici di alto profilo. https://www.laprovinciaonline.info/avella-art-festival-2025-il-c Vai su Facebook

Il cartellone estivo con 150 appuntamenti; Al via l'Estate Romana dal centro alle periferie, fino alle spiagge di Ostia; Un’estate lunga cinque mesi: Porto Sant’Elpidio presenta il cartellone 2025 tra eventi, mobilità green e accoglienza.

Castorano, presentato il cartellone estivo: “Programmazione per tutti i gusti” - Un programma completo ed articolato in grado di offrire iniziative, siano esse culturali, sportive, enogastronomiche. Si legge su lanuovariviera.it

Porto Sant’Elpidio estate 2025: eventi da giugno a ottobre - Il cartellone Più di 150 appuntamenti, da giugno ad ottobre, ma oltre gli eventi c’è di più: una città che riorganizza la propria accoglienza, potenziando i servizi alla cittadinanza, ai visitatori e ... Lo riporta youtvrs.it