Il cantiere della T2 corre ma mancano 20 milioni Si cercano autisti | Servono una trentina di operatori

Il cantiere della T2 di Bergamo corre a pieno ritmo, ma mancano ancora 20 milioni di euro e si cercano autisti e operatori per completare i lavori. Con un anno di tempo, l’obiettivo di giugno 2026 si avvicina, portando a termine un’opera strategica che trasformerà il trasporto locale. La sfida ora è trovare il personale necessario per consegnare questa infrastruttura innovativa e sostenibile. La corsa contro il tempo continua.

Ranica. Il traguardo è sempre piĂą vicino. Manca un anno a giugno 2026, quando la costruzione della nuova linea Teb T2 Bergamo – Villa d’Almè dovrebbe essere terminata. Un’operazione, iniziata con la progettazione nel 2022, che sta vedendo nascere nuovi sottopassi, sovrappassi e ponti sulla linea di 11,5 chilometri e mezzo, con 17 fermate e 5 Comuni attraversati (Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè). Nella mattinata di lunedì 16 giugno c’è stato un confronto nella sede della Teb, con successivo sopralluogo in alcuni cantieri, tra la Commissione Territorio di Regione Lombardia e i vertici dell’azienda dei trasporti con l’obiettivo di fare un punto della situazione dei lavori, al momento al 50% del completamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

