Il candidato sindaco di New York Brad Lander arrestato dall’anti immigrazione

Una notizia sconvolgente scuote la scena politica di New York: Brad Lander, candidato sindaco e attuale comptroller, è stato arrestato dall'ICE durante un’udienza. Mentre accompagnava un imputato, è stato improvvisamente fermato, ammanettato e condotto via, suscitando reazioni di sdegno e preoccupazione tra cittadini e sostenitori. Un episodio che mette sotto i riflettori le tensioni sull’immigrazione e la politica locale, lasciando aperte molte domande sul futuro della città.

Uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato da agenti dell’Ice in un tribunale per l’immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell’immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Lander si era recato negli uffici di 26 Federal Plaza per osservare una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il candidato sindaco di New York Brad Lander arrestato dall’anti immigrazione

In questa notizia si parla di: lander - immigrazione - sindaco - newyork

