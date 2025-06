Il campo di San Martino sarà gestito dall' Asd Virtus Chieti

Il campo di San Martino, gestito dall'ASD Virtus Chieti, rappresenta un importante punto di riferimento per gli appassionati della zona. Dopo l’approvazione ufficiale, l’ASD assume la responsabilità di valorizzare e promuovere questa struttura polifunzionale, offrendo nuove opportunità sportive e ricreative per la comunità . Con questa affidamento decennale, si apre un nuovo capitolo di crescita e coinvolgimento locale, rafforzando il ruolo dello sport come motore di coesione sociale.

