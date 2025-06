Il calo strutturale della stampa in Italia e la crescita dei contenitori online

Il calo della stampa tradizionale in Italia si intreccia con l’ascesa delle piattaforme online, disegnando un panorama mediatico in continua evoluzione. Secondo il rapporto Reuters Digital News Report 2025, la diminuzione dei lettori di giornali cartacei è ormai irreversibile, mentre le piattaforme digitali conquistano quote di mercato sempre più ampie, rivoluzionando il modo in cui consumiamo le notizie. Questa trasformazione rappresenta una sfida e un'opportunità per il settore dell'informazione nel nostro paese.

Un recente rapporto del Reuters Institute, Digital News Report 2025, disegna un quadro chiaro: la stampa italiana continua un declino strutturale, mentre cresce il ruolo delle piattaforme digitali. 1. La caduta dei lettori della stampa La diffusione dei giornali cartacei è in discesa continua. Il rapporto segnala che sempre meno lettori acquistano quotidiani o settimanali .

