Il Brunello ha un magnate americano | il miliardario Peter Kern compra una nuova tenuta a Montalcino

Il mondo del vino di Montalcino si arricchisce di un nome di grande calibro: Peter Kern, il noto miliardario americano ex CEO di Expedia, ha deciso di aggiungere un nuovo capitolo alla sua passione per il Brunello. Dopo aver rivoluzionato La Perla, ora Kern e sua moglie Kirsten puntano sulla tenuta Lo Scalone, simbolo di eccellenza e tradizione toscana. Una mossa che promette di aprire nuove frontiere nel panorama enologico globale.

Montalcino (Siena), 17 giugno 2025 – Un nuovo capitolo nella storia d’amore tra Peter Kern, ex vicepresidente e ceo di Expedia Group, e la terra del Brunello. Dopo aver rilevato e rilanciato il celebre brand di lingerie di lusso La Perla, il magnate americano insieme alla moglie Kirsten – vera regista delle attivitĂ vinicole della famiglia in Toscana – ha messo a segno una nuova acquisizione: l’azienda agricola Lo Scalone, una tenuta che si estende per 8,5 ettari, con circa mezzo ettaro di vigna destinato al prestigioso Brunello di Montalcino e 1,5 al Rosso. Lo riporta il sito WineNews.it. Un nuovo capitolo dicevamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it