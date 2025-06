Il borgo di Raggiolo inserito nel progetto del Passaporto del Pratomagno

conoscenza delle sue tradizioni, il rispetto per l’ambiente e l’accoglienza autentica. Raggiolo, con il suo fascino unico, si apre al mondo come protagonista di un progetto che mira a preservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del Pratomagno. Un’opportunità imperdibile per scoprire le meraviglie di questa gemma casentinese e vivere un’esperienza immersiva tra storia, natura e tradizioni antiche.

Raggiolo entra a far parte del "Passaporto del Pratomagno". L'iniziativa, presentata nel corso della Festa della Transumanza, vedrà così il borgo casentinese far parte di un percorso di valorizzazione paesaggistica e turistica che coinvolge entrambi i versanti della montagna, promuovendo la.

