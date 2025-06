Il boomerang dopo gli strike sull' Iran | perché può scattare il domino atomico

Gli strike di Israele contro l’Iran potrebbero innescare un effetto domino nel Medio Oriente, rischiando di riaccendere la corsa al nucleare. Mentre Teheran risponde alle provocazioni, altre nazioni come Pyongyang e Riad vedono nelle armi atomiche una via per garantirsi sicurezza e influenza. Un equilibrio instabile che potrebbe riscrivere le sorti della regione e del mondo intero.

