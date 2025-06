Il 25 giugno a Treviso Chefs for Life & Friends per Un Cuore Un Mondo

Il 25 giugno a Treviso, Chefs for Life e i loro amici si uniscono per un cuore, un mondo, dimostrando che ogni gesto di solidarietà può partire anche da una semplice tavola. Questa cordata solidale, creata da Diego Toscani e Ljubica Komlenic, trasforma l’arte culinaria in un potente strumento di aiuto. Preparatevi a vivere un evento unico che farà la differenza, perché quando il cuore si mette in gioco, il cambiamento è possibile.

Ogni cuore può fare la differenza. Anche a tavola. Lo sa bene Chefs for Life, la cordata solidale ideata da Diego Toscani e Ljubica Komlenic, che trasforma l'alta cucina in solidarietà, attraverso serate-evento uniche a sostegno di associazioni e progetti dal grande valore sociale. Il 25 giugno.

