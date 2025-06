Il 17 giugno è la Giornata dei deserti | sapete che ce n’è uno in Toscana?

Il 17 giugno celebra la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, un momento di riflessione globale su uno dei fenomeni più urgenti del nostro tempo. In Italia, terra di paesaggi mozzafiato, si contano ben tre deserti sorprendenti che testimoniano le sfide ambientali del nostro territorio. Scopriamo insieme come queste aree silenziose ci invitino a proteggere il nostro pianeta e a promuovere un futuro più sostenibile.

Firenze, 17 giugno 2025 – Oggi 17 giugno ricorre la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sul degrado del suolo e sull'urgenza di frenare fenomeni sempre più legati ai cambiamenti climatici e alle attività umane. L'Italia, celebre per la straordinaria varietà dei suoi paesaggi, ospita – accanto a spiagge, catene montuose e dolci colline – tre sorprendenti aree desertiche: Accona in Toscana, Capocotta nel Lazio e Piscinas in Sardegna. Ognuna offre scenari spettacolari e un mosaico di biodiversità unica. Il cosiddetto " deserto" di Accona in Toscana, incastonato fra Asciano, Buonconvento e Montalcino nel territorio delle Crete Senesi, deve il suo aspetto lunare all'erosione, alla piovosità scarsa e alla quasi totale assenza di insediamenti umani.

