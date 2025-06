Iginio Massari riceve a Parigi il prestigioso Pastry Award of Honor 2025 da La Liste

In un emozionante momento a Parigi, Iginio Massari, il maestro pasticciere più famoso d’Italia, ha ricevuto il prestigioso Pastry Award of Honor 2025 di La Liste. Un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria e l’eredità professionale di chi ha elevato la pasticceria a livello d’arte. A 83 anni, Massari continua a sorprendere e ispirare, dimostrando che la passione e il talento non conoscono età, e quest’anno il suo contributo è stato riconosciuto con questo illustre tributo.

È stato assegnato a Iginio Massari il prestigioso Pastry Award of Honor 2025. Si tratta di uno dei riconoscimenti di La Liste Pastry Special Awards: un tributo speciale che non segue logiche di classifica, ma viene attribuito a una singola figura per celebrare i risultati di una vita e l'eredità professionale nel campo della pasticceria. E quest'anno il maestro pasticciere più famoso d'Italia, all'età di 83 anni, ha ricevuto questo tributo per la sua straordinaria carriera nel mondo della pasticceria. "In Iginio Massari – ha dichiarato la direzione di La Liste – riconosciamo non solo un grande interprete della pasticceria, ma un vero ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, capace di ispirare generazioni di professionisti e appassionati".

