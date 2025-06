Ieri in Campania | paura per una adolescente ‘avvicinata’ da due uomini incappucciati

Ieri in Campania si sono susseguite notizie che hanno attirato l’attenzione e il cuore dei cittadini: dalla paura di un’aggressione a una giovane adolescente a Montella, fino all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per salvare un bambino in difficoltà. Questi eventi ci ricordano quanto siano fondamentali la sicurezza e la prontezza delle forze dell’ordine e dei soccorritori nel proteggerci ogni giorno. Ecco i dettagli delle principali vicende di ieri.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 16 giugno 2025 Avellino – Alcuni Vigili del Fuoco liberi dal servizio del distaccamento di Montella sono prontamente intervenuti per soccorrere un bambino di circa quattro anni e mezzo rimasto accidentalmente incastrato in una giostrina nel parco pubblico situato in via del Corso, a Montella, proprio adiacente al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco. ( LEGGI QUI ) Benevento – I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, comandata dal Capitano Virginia Comi, stanno indagando su un presunto episodio ai danni di una adolescente che sarebbe avvenuto nella prima mattina di oggi e che è stato denunciato dai familiari della ragazzina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: paura per una adolescente, ‘avvicinata’ da due uomini incappucciati

In questa notizia si parla di: campania - paura - adolescente - avvicinata

Elezioni Regionali Campania, da Roberto Fico prima bordata a De Luca: “Paura di nessuno” - Le elezioni regionali in Campania infiammano il panorama politico, con Roberto Fico che lancia una dura critica a De Luca, affermando: "Quando si lavora pancia a terra non si ha paura di nessuno".

"Ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando aveva 12 anni". Polemiche sulle parole di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, che ha c Vai su Facebook

Ieri in Campania: paura per una adolescente, ‘avvicinata’ da due uomini incappucciati.

Paura per 16enne scomparsa ma carabinieri la ritrovano - Ore di paura in Campania per la scomparsa di una ragazzina di 16 anni ma per fortuna lieto fine per la storia. Lo riporta ansa.it

La paura della Campania è di tornare in zona arancione. Cosa dicono i dati Covid - La Campania ha paura di ripiombare in zona arancione dopo due settimane di riaperture e zona gialla. Si legge su fanpage.it