Idf neutralizzato principale quartier generale dell' Iran

In un intervento deciso e senza precedenti, l'IDF ha neutralizzato il principale quartier generale di emergenza militare del regime iraniano, segnando un punto di svolta nella lotta contro il terrorismo. Oded Basiuk, capo delle operazioni, ha annunciato che l’attacco ha spinto la leadership militare iraniana alla fuga, confermando la determinazione israeliana di continuare a eliminare i capi del terrorismo in Iran. La sfida è appena iniziata.

"Abbiamo neutralizzato il principale quartier generale di emergenza militare del regime iraniano", ha dichiarato ai giornalisti il capo della Direzione delle operazioni dell'Idf Oded Basiuk. L'attacco ha costretto i restanti membri della leadership militare iraniana a fuggire. Basiuk ha affermato che l'Idf è "pronto e a continuare a eliminare uno per uno i capi del terrorismo in Iran".

Israele: "Neutralizzato il principale quarter generale iraniano". Trump: "No contatti con Teheran, fake news"

