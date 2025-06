Idf | Eliminato il capo dell' esercito iraniano Trump punta alla fine della guerra | Non voglio solo tregua | La diretta

In un clima di tensione crescente, le dichiarazioni di Trump e le azioni dell’Iran scuotono gli equilibri globali. L’uscita anticipata dal G7 e le accuse di Macron si intrecciano a un quadro internazionale sempre più instabile, dove la ricerca di pace sembra lontana. La situazione esplode con la distruzione di obiettivi strategici in Israele, lasciando il mondo in attesa di risposte concrete e di una possibile svolta.

Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Lui non lo capisce mai". L'Iran: "Distrutti gli obiettivi strategici in Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Idf: "Eliminato il capo dell'esercito iraniano". Trump punta alla fine della guerra: "Non voglio solo tregua" | La diretta

Eliminati il falco pasdaran e il capo dell'Esercito. Fedelissimi di Khamenei e 6 scienziati atomici uccisi in casa #ANSA Vai su Facebook

Iran: IDF, eliminato capo di Stato maggiore Ali Shadmani; Israele-Iran, l'Idf: eliminato il comandante dell'esercito iraniano Ali Shadmani; Iran: “Colpita la sede del Mossad a Herzliya”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica”.

Ali Shadmani ucciso dall'Idf: era il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano (l'uomo più vicino a Khamenei) - Le Idf, le Forze di difesa israeliane, hanno annunciato di aver eliminato in un raid aereo il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano ... Scrive msn.com

