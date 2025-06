Idf | Eliminato il capo dell' esercito iraniano Iran | Colpita la base del Mossad a Tel Aviv | La diretta

In un vortice di tensioni internazionali, le notizie si susseguono senza sosta: dall'eliminazione del capo dell'esercito iraniano agli attacchi sulla base del Mossad a Tel Aviv, passando per il G7 e i botta e risposta tra Trump e Macron. Un quadro di crisi che scuote gli equilibri globali: cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Continua a seguirci per restare aggiornato sugli sviluppi piĂą caldi della scena internazionale.

Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perchĂ© vado via. Lui non lo capisce mai". L'Iran: "Distrutti gli obiettivi strategici in Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Idf: "Eliminato il capo dell'esercito iraniano". Iran: "Colpita la base del Mossad a Tel Aviv" | La diretta

Iran-Israele, Idf: “Eliminato alto comandante di Teheran” - Tensioni crescenti tra Iran e Israele scuotono la regione: quinto giorno di attacchi missilistici incrociati, mentre i leader mondiali invocano con urgenza una tregua.

IDF: "Eliminati oltre 20 comandanti iraniani, Teheran attaccherà nuovamente stanotte" L'esercito israeliano ha riferito di aver eliminato oltre 20 comandanti iraniani dall'inizio dell'attacco, tra i quali il capo della Direzione dell'Intelligence delle forze armate, Gho

Israel's Netanyahu stakes his legacy on war to eliminate Iranian nuclear threat "Benjamin Netanyahu ha trascorso gran parte della sua carriera politica promettendo di fare tutto il necessario per

Israele-Iran, l'Idf: eliminato il comandante dell'esercito iraniano Ali Shadmani; Iran: IDF, eliminato capo di Stato maggiore Ali Shadmani; Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - Erdogan: “Con i raid di Israele è a rischio la sicurezza regionale”.

Idf: "Eliminato il capo dell'esercito iraniano". Trump punta alla fine della guerra: "Non voglio solo tregua" | La diretta - escalation: la dichiarazione è stata firmata anche da Donald Trump, in un primo momento cont ... Secondo msn.com

Israele-Iran, l'Idf: eliminato il comandante dell'esercito iraniano Ali Shadmani - "Per la seconda volta, l'Idf ha eliminato il Capo di Stato Maggiore dell'Iran in tempo di guerra, il massimo comandante militare del regime", ha fatto sapere Israele. Da tg24.sky.it