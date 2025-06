Idf distrugge lanciatori missili terra-aria iraniani

In un'azione che sottolinea la crescente tensione in Medio Oriente, l’IDF ha distrutto con successo i lanciamissili terra-aria iraniani, segnando un nuovo capitolo nelle operazioni di difesa e sicurezza della regione. Le immagini esclusive mostrano il momento clou di questa operazione strategica, testimoniando l’efficacia delle misure di tutela israeliane. La scena si conferma come un avvertimento deciso e tangibile alle potenziali minacce provenienti dall’Iran.

(Agenzia Vista) Iran, 17 giugno 2025 Le immagini dei lanciatori per i missili terra-aria iraniani distrutti durante le operazioni dell'Idf. Idf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Idf distrugge lanciatori missili terra-aria iraniani

In questa notizia si parla di: lanciatori - missili - terra - aria

Israele: «Abbiamo il controllo dello spazio aereo di Teheran. Distrutto un terzo dei loro lanciatori di missili». Le voci di un salvacondotto per Khamenei | Giallo del veto Usa su di lui - Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, con azioni militari e richieste di negoziato che si intrecciano in un crescente clima di instabilità.

VIDEO: Idf distrugge lanciatori missili terra-aria iraniani; L'Idf smantella un lanciatori di missili terra-aria in Iran; G7 Canada, la riunione dei leader Ue con Meloni, Macron e Starmer, Costa e von der Leyen.

Idf distrugge lanciatori missili terra-aria iraniani - (Agenzia Vista) Iran, 17 giugno 2025 Le immagini dei lanciatori per i missili terra- la7.it scrive

L'Idf smantella i siti di produzione lancia missili terra-aria in Iran - L'esercito israeliano ha colpito e smantellato siti di produzione di missili terra- Lo riporta msn.com