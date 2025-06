Ibiza invasione di biacchi | panico tra i turisti

L'isola di Ibiza sta vivendo un episodio insolito e preoccupante: un’improvvisa invasione di biacchi, serpenti che si aggirano tra turisti e residenti. Sebbene non rappresentino un pericolo diretto, la loro presenza incontrollata sta creando ansia e sconcerto, con avvistamenti che vanno dalle aree urbane ai mari cristallini. Un fenomeno che sta attirando l’attenzione di tutti e che richiede urgentemente soluzioni. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come l’isola sta affrontando questa emergenza.

Sebbene non siano un pericolo per le persone, la presenza dei biacchi ad Ibiza sta suscitando preoccupazione tra i turisti e residenti. I serpenti, infatti, stanno apparendo fin troppo spesso non solo nelle aree urbane, nei parchi naturali, nei giardini, orti o altri spazi verdi, ma addirittura in mare.

Ibiza, famosa per le sue acque cristalline e le feste estive, è oggi al centro di un'emergenza ecologica. Sempre più turisti si dicono "troppo terrorizzati per nuotare" dopo numerosi avvistamenti di enormi serpenti – lunghi fino a 1,8 metri – che nuotano nelle acque.

Serpenti nel mare di Ibiza: un pericolo per turisti ed ecosistema? L'invasione del colubro ferro di cavallo (non del biacco) - Negli ultimi anni, Ibiza sta affrontando un'emergenza: la proliferazione di serpenti, che stanno colonizzando non solo aree naturali come giardini, orti e parchi, ma anche zone residenziali e perfino