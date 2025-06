Ibiza invasa dai serpenti anche in spiaggia e in mare I turisti inglesi terrorizzati non fanno il bagno Esperti | Non sono velenosi

Ibiza, famosa per il suo paesaggio mozzafiato e le acque cristalline, ora si trova a fronteggiare un'inattesa invasione di serpenti che spaventa turisti e residenti. Dopo vent’anni di importazioni di olivi dalla Spagna peninsulare, i rettili non autoctoni si sono diffusi anche in spiaggia e in mare, generando preoccupazione e un impatto sul turismo locale. La buona notizia? Sono specie non velenose, ma la loro presenza sta cambiando radicalmente il volto dell’isola.

Roma, 16 giugno 2025 - Ibiza è invasa dai serpenti, un fenomeno giĂ iniziato da una ventina d'anni con le importazioni di olivi dalla Spagna peninsulare, che ora sta iniziando a preoccupare veramente perchĂ© sta incidendo sul turismo. Parchi naturali, giardini, orti e altri spazi verdi erano giĂ da tempo territori in cui era possibile imbattersi in rettili non autoctoni, tra cui il non velenoso colubro ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis), che però minaccia l'esistenza delle lucertole Pitiuse (Podarcis pityusensis), simbolo delle Baleari. Ma da quando sono spuntati nelle case, e addirittura nella spiagge e in mare, il problema giĂ trattato con frequenza dalla stampa locale, è diventato internazionale con l'allarme lanciato dai tablid inglesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ibiza invasa dai serpenti, anche in spiaggia e in mare. I turisti inglesi terrorizzati non fanno il bagno. Esperti: “Non sono velenosi”

“Ibiza è invasa dai serpenti marini, uno choc: abbiamo paura a tuffarci. Una maledizione ha colpito”: turisti terrorizzati in fuga dall’isola - i visitatori dell’isola. La tranquilla fuga verso il relax si trasforma in un incubo: tra paura e curiosità , turisti e residenti si chiedono cosa stia causando questa invasione improvvisa.

Ibiza, famosa per le sue acque cristalline e le feste estive, è oggi al centro di un'emergenza ecologica. Sempre più turisti si dicono "troppo terrorizzati per nuotare" dopo numerosi avvistamenti di enormi serpenti – lunghi fino a 1,8 metri – che nuotano nelle acq

