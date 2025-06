Ia intesa AstraZeneca-Cspc per ricerca di nuove terapie orali

L'Intelligenza artificiale apre nuove frontiere nella medicina, e AstraZeneca si colloca all’avanguardia con una partnership strategica con Cspc Pharmaceuticals. Questo accordo rappresenta un passo decisivo verso la scoperta di terapie orali innovative, capaci di rivoluzionare il trattamento di molte malattie. Con investimenti significativi nel settore IA, l’alleanza promette di accelerare la ricerca e portare soluzioni terapeutiche più efficaci e personalizzate. Un futuro più sano è all’orizzonte, grazie all’integrazione tra tecnologia e scienza.

(Adnkronos) – Promuovere la scoperta e lo sviluppo di nuove terapie orali, con il potenziale per trattare malattie in diverse indicazioni. E' questo l'obiettivo di AstraZeneca che ha siglato uno dei maggiori investimenti nell'Intelligenza artificiale (Ia), avviando una collaborazione strategica focalizzata sulla ricerca con Cspc Pharmaceuticals Group Limited, basata a Shijiazhuang. Secondo i termini dell'accordo .

