I truffatori online Caparre per finte auto Ultimi 8 alla sbarra

Una banda di truffatori online smascherata dai carabinieri di Vimercate si prepara a rispondere delle accuse al Tribunale di Monza, dopo aver ideato un mercato illecito di auto fasulle volto a recupere caparre e sparire nel nulla. Le loro azioni hanno ingannato numerose vittime, che ora sperano in giustizia. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale restare vigili e informati per evitare di cadere in trappole digitali.

Avevano messo in piedi un mercato online di auto con l’unico fine di appropriarsi della caparra sulla vendita versata dalle vittime e poi sparire. Ora la banda di truffatori sgominata nel maggio 2024 dai carabinieri di Vimercate si è ritrovata al Tribunale di Monza all’udienza preliminare davanti alla giudice Angela Colella per rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. I 4 colpiti da custodia cautelare, un 54enne e un 34enne domiciliati a Dalmine e Bergamo in carcere e ai domiciliari, un 50enne e una donna di 49 anni, residenti rispettivamente a Burago di Molgora e a Capriate San Gervasio, sono già stati giudicati mentre ora è la volta degli 8 indagati a piede libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I truffatori online. Caparre per finte auto. Ultimi 8 alla sbarra

