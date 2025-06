I prossimi smartphone top di gamma dovrebbero avere 24 GB di RAM a causa dell’AI

I prossimi smartphone top di gamma si preparano a rivoluzionare il mercato, con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, grazie alle richieste crescenti dell’intelligenza artificiale. Questa evoluzione promette prestazioni senza precedenti, offrendo un’esperienza utente fluida e potente. Ma cosa significherà realmente per gli utenti? Scopriamolo insieme.

I prossimi smartphone top di gamma potrebbero avere 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione per supportare le prestazioni dell'AI.

