I pronostici di martedì 17 giugno | Europei Under 21 e Mondiale per Club

Martedì 17 giugno si prepara a regalare emozioni intense con quattro sfide del Mondiale per Club e l’ultima giornata degli Europei Under 21. Tra le protagoniste, l’Inter, che cerca riscatto dopo la finale di Monaco, e la Juventus, pronte a mettere in campo tutta la loro determinazione. Scopri i pronostici più affidabili per vivere queste partite con entusiasmo e strategia, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

I pronostici di martedì 17 giugno, si giocano altre quattro partite del Mondiale per Club e l’ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21 L’ Inter è una delle due squadre italiane, insieme alla Juventus, che figurano tra le partecipanti al Mondiale per Club completamente rivoluzionato dalla Fifa. Per i nerazzurri è un’occasione per archiviare subito la figuraccia rimediata lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera nella finale di Champions League contro il PSG. (LaPresse) – IlVeggente.it Dopo aver corteggiato Cesc Fabregas – il catalano non si è voluto muovere da Como – ha scelto Cristian Chivu come suo successore: l’ex tecnico delle giovanili rappresenta una vera e propria scommessa, dal momento che ha all’attivo solamente 13 panchine in Serie A come allenatore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 17 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

