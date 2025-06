I medici vaccinati hanno diffuso il Covid

In un clima di crescente tensione, un attivista palermitano ha deciso di portare in Procura una denuncia scottante: i medici vaccinati avrebbero contribuito alla diffusione del COVID-19, consapevoli dell’inefficacia dei farmaci nel fermare il trasmissione ma comunque impegnati in contatti ravvicinati con il pubblico. Un’accusa che mette in discussione la gestione della pandemia e la trasparenza delle autorità sanitarie. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversa vicenda.

