I Luf celebrano 25 anni con l’album JÜSTO 25

I Luf celebrano un traguardo importante: 25 anni di musica, passione e innovazione. Dal 21 giugno, il loro nuovo album “JÜSTO 25” accompagnerà i fan in un viaggio attraverso 12 dischi, 4 libri e oltre 1500 concerti. Un’opportunità unica per riscoprire i brani storici rivisitati e scoprire un inedito che conferma la loro capacità di reinventarsi. Un anniversario che promette emozioni e sorprese, dimostrando che la musica dei Luf è sempre viva e vibrante.

Dal 21 giugno sarà disponibile “JÜSTO 25”, il nuovo album dei Luf che celebra i 25 anni di carriera. “JÜSTO 25” è un viaggio fatto di 12 dischi, 4 libri, 2 cofanetti, oltre 1500 concerti e tanta passione. Il titolo unisce il dialetto camuno e l’inglese, suggerendo ironicamente “appena 25 anni”. L’album contiene 16 brani storici riarrangiati in chiavi nuove e un inedito. Dai suoni folk minimali alla sperimentazione con DJ e musicisti africani, ogni traccia mostra la versatilità e l’evoluzione del gruppo. Un omaggio al mondo femminile. Il 21 giugno 2025 segna un traguardo importante per i Luf: la band camuna celebra il suo 25° anniversario con l’uscita dell’album JÜSTO 25, disponibile in formato CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com