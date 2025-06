I giovani si riprendono le città

I giovani stanno riconquistando i loro spazi e la loro voce, e il progetto Summer Seekers 2025 vuole essere il ponte tra loro e il benessere. Attraverso un linguaggio autentico e coinvolgente, si propone di intercettare adolescenti e giovanissimi, promuovendo attività che favoriscano l’espressione di sé e la prevenzione del disagio. Un’iniziativa dedicata a creare comunità solide e resilienti, perché i giovani meritano di essere ascoltati e supportati in ogni fase della crescita.

Intercettare adolescenti e giovanissimi con il loro linguaggio per trasmettere benessere e prevenire il disagio giovanile. E' l'obiettivo del progetto Summer Seekers 2025 che partirà al campetto sportivo in zona parcheggio Montanari a Savignano sul Rubicone e proseguirà giovedì alle 21 presso il parco Giovagnoli a San Mauro Pascoli. Summer Seekers si rivolge a ragazzi tra gli 11 e i 16 anni sia in ambito scolastico con attività e laboratori artistico-espressivi, sia con attività di strada, svolte in prossimità di parchi e ritrovi informali. L'obiettivo è prevenire il disagio giovanile e creare le condizioni perché i ragazzi possano vivere e abitare i propri spazi urbani.