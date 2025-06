' I giorni della prevenzione' incontri con gli esperti nei supermercati

Scopri come prendersi cura di sé con i "Giorni della Prevenzione": incontri gratuiti con esperti nei supermercati di Firenze, dedicati alla prevenzione oncologica, alla salute e ai corretti stili di vita. Un’occasione unica per informarsi, ascoltare e prevenire, direttamente nel cuore della comunità. Non perdere il primo appuntamento il 19 giugno: la tua salute inizia con una scelta consapevole.

Firenze, 17 giugno 2025 - Al via il progetto “I giovedì della prevenzione – dallo screening alla cura” promosso da Unicoop Firenze, Usl Toscana nord ovest e Azienda ospedaliera Universitaria Pisana, con il supporto delle locali sezioni soci Coop, per mettere al centro la prevenzione oncologica, la promozione della salute e i corretti stili di vita: il progetto prende il via con i primi due appuntamenti in calendario per il 19 giugno (ore 17), presso la sala soci del Centro dei Borghi di Cascina, e il 26 giugno (ore 17), presso la sala soci del Coop.fi di Marina di Pisa. Il ciclo di incontri proseguirà con altri quattordici appuntamenti che, dal 18 settembre fino a dicembre, si terranno ogni giovedì pomeriggio con tappe nei Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'I giorni della prevenzione', incontri con gli esperti nei supermercati

