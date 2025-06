I Fantastici Quattro | Gli Inizi solleva un importante interrogativo sul posto di Galactus nel multiverso del MCU

l’ingresso di Galactus nel multiverso, apre scenari sorprendenti e nuovi per l’intera saga Marvel. Questo film non sarà solo un’epica avventura, ma anche il primo tassello di un mosaico ricco di misteri e potenzialità inedite. L’attesa cresce: cosa riserverà il futuro ai nostri eroi e come cambierà il volto del MCU? Preparatevi a scoprire un universo in continua espansione, dove ogni passo è solo l’inizio di qualcosa di straordinario.

L'attesissima uscita del film I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios ha scatenato un'ondata di eccitazione e speculazioni in tutto il fandom del Marvel Cinematic Universe. Sebbene una parte significativa delle prime chiacchiere si sia concentrata sul casting e sull'intrigante ambientazione anni '60, un'immersione più profonda nelle implicazioni del titolo "Gli Inizi" ("First Steps"), soprattutto se abbinato alla conferma della presenza di Galactus nel film, svela una domanda davvero sconvolgente sul Divoratore di Mondi e sulla sua posizione unica all'interno del multiverso del MCU. Le teorie che circolano sul ruolo di Galactus come entità unica e multiversale, piuttosto che come variante di se stesso in diverse realtà, innescano un dibattito affascinante che potrebbe rimodellare radicalmente la comprensione del potere cosmico nel MCU, spingendo i confini delle regole multiversali stabilite.

