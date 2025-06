I Fantastici 4 | Gli Inizi | Un video introduce il robot HERBIE

Manca ancora più di un mese all’uscita di I Fantastici 4: Gli Inizi, ma l’attesa si arricchisce di contenuti esclusivi che ci svelano i segreti di questa nuova avventura. Tra le novità, il robot HERBIE, un personaggio iconico dei fumetti Marvel, sta conquistando il cuore dei fan. Prepariamoci a scoprire di più su questa straordinaria famiglia e sui loro incredibili poteri, perché l’universo Marvel sta per espandersi in modo sorprendente.

Manca ancora più di un mese all’uscita in sala di I Fantastici 4: Gli Inizi, ed è per questo che nell’attesa possiamo goderci tanti nuovi contenuti promozionali ogni giorno. Il nuovo film Marvel Studios introduce, come noto, la prima vera famiglia dell’universo Marvel, ma oltre ai quattro membri del team “ Fantastic Four ” ci sarà spazio anche per altri iconici personaggi introdotti nel tempo dai vari fumettisti Marvel Comics, tra questi HERBIE. Nel nuovo video promozionale diffuso ieri sui canali ufficiali, infatti, il protagonista assoluto è proprio HERBIE, il “robot tuttofare” creato da Stan Lee e Jack Kirby, e che sostiene in tutto e per tutto i quattro celebri supereroi, dalle faccende di casa alla loro difesa contro i temibili nemici. 🔗 Leggi su Universalmovies.it