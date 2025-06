I familiari non lo trovano più | ricerche in tutta la valle per un anziano

Un clima di apprensione avvolge l’Alta Val di Non, dove da questa mattina si stanno intensificando le ricerche di Livio Zucal, un anziano scomparso misteriosamente. Le famiglie, i volontari e le forze dell’ordine sono mobilitati in tutta la valle, ma fino a ora nessuna traccia. La comunità si stringe attorno alla speranza di ritrovarlo sano e salvo, continuando a cercare con ogni mezzo possibile.

Sono ore di estrema apprensione quelle chi si stanno vivendo da questa mattina, martedì 17 giugno, in Alta Val di Non: dall’alba sono infatti scattate le ricerche di un uomo di circa 80 anni, Livio Zucal, del quale non si hanno più tracce. L’allarme è stato dato dai familiari intorno alle 5. 🔗 Leggi su Trentotoday.it