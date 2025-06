I disastri di Ghisolfi i terzini di Inzaghi i turisti del Mondiale | la FLOP PARADE di Enrico Camelio

Nel mondo del calcio, i fallimenti sono spesso più sorprendenti delle vittorie. Tra disastri di Ghisolfi, terzini fallaci di Inzaghi e turisti in Qatar, la Flop Parade di Enrico Camelio mette in luce le scelte più discutibili e gli sbandamenti di questa stagione. Un panorama paradossale che ci invita a riflettere: quando il risultato è sbagliato, tutto il resto diventa un disastro inevitabile.

Un direttore sportivo in bilico, un allenatore che non trova il terzino e una squadra che va al Mondiale per Club in vacanza: la Flop Parade di Enrico Camelio colpisce ancora (Foto AnsaLaPresse) – serieanews.com C'è chi sbaglia strategia, chi sbaglia mercato e chi. proprio non doveva esserci. Nel calcio, a volte il problema non è perdere. È come lo fai. Le scelte che prendi, quelle che non prendi, i segnali che mandi. E poi c'è anche chi, semplicemente, non dovrebbe proprio stare dove sta. Questa settimana la Flop Parade mette insieme tre storie molto diverse, ma tutte emblematiche.