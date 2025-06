I Comandamenti di Officina della Comunicazione vincono il premio Moige

Officina della Comunicazione mette ancora una volta in luce il suo talento, conquistando il prestigioso Premio Moige. La società di produzione cinematografica ha ricevuto questo riconoscimento per il programma “I 10+2 comandamenti”, trasmesso su Rai 1 nel luglio 2024. Un traguardo che sottolinea l’impegno nel creare contenuti televisivi educativi e adatti a tutta la famiglia. Il premio ad Officina della...

La società di produzione cinematografica Officina della Comunicazione ha vinto il Premio Moige per il programma “I 10+2 comandamenti”, andato in onda su Rai 1 nel luglio del 2024. Il riconoscimento è stato conferito dall’ Osservatorio Media del Moige – Movimento italiano genitori nell’ambito della XVIII edizione della Guida critica ai programmi Tv e web family friendly “Un anno di Zapping e di Streaming 2024-2025”. Il premio ad Officina della Comunicazione per la sezione Rai Documentari è stato consegnato lunedì 16 giugno nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, a Roma, agli amministratori delegati di Officina della Comunicazione, Nicola Salvi ed Elisabetta Sola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - I “Comandamenti” di Officina della Comunicazione vincono il premio Moige

