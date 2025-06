I capi più iconici indossati dai ragazzi a Palazzo Vecchio per solidarietà

Il 19 giugno a Firenze, un evento speciale trasformerà Palazzo Vecchio in un palco di solidarietà e stile. Corri La Vita Onlus e la talentuosa stilista Chiara Boni uniranno arte, moda e impegno sociale in un’occasione unica per combattere il tumore al seno. I capi pi249 iconici indossati dai giovani a Palazzo Vecchio testimoniano come eleganza e solidarietà possano fare la differenza. Un appuntamento da non perdere per sostenere una causa nobile e sempre attuale.

Beneficenza ed eleganza si incontrano a Firenze: giovedì 19 giugno alle 18, nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Corri La Vita Onlus e la stilista Chiara Boni (nella foto) – ideatrice e promotrice della serata – daranno vita a un evento straordinario in cui arte, moda e solidarietà si fondono per sostenere la lotta contro il tumore al seno. L’iniziativa, unica nel suo genere, patrocinata da Pitti Immagine e Comune di Firenze, sarà una vera e propria celebrazione della bellezza e dell’impegno sociale: in passerella, circa 70 abiti iconici dei più prestigiosi stilisti – i primi abiti sono di Armani, Balestra, Beccaria, Kiton, Capucci, Ferré, Cavalli, Coveri, Ferretti, Ferragamo, Gattinoni, Gucci, Janson, Laug, Moschino, Pucci, Scervino – indossati da ragazze e ragazzi di tutta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I capi più iconici indossati dai ragazzi a Palazzo Vecchio per solidarietà

In questa notizia si parla di: iconici - palazzo - vecchio - solidarietà

Grazie al magazine #LaFreccia #Trenitalia per questa intervista doppia a Chiara Boni La Petite Robe e Drusilla Foer, protagoniste di “CORRI LA VITA Heritage”, la sfilata a sostegno della lotta al tumore al seno che si terrà a Palazzo Vecchio nel Salone dei Ci Vai su Facebook

I capi più iconici indossati dai ragazzi a Palazzo Vecchio per solidarietà; Al via Pitti Uomo 108. Sfilate, esordi e solidarietà. La moda cerca il rilancio; Una sfilata nel Salone dei Cinquecento. Corri La Vita e Chiara Boni insieme per la solidarietà: La moda può scrivere il futuro.