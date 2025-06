I cacciatori raccolgono i rifiuti abbandonati nella zona di San Savino

I cacciatori di Federcaccia Civitanova uniscono le forze per proteggere il territorio, impegnandosi nella raccolta dei rifiuti abbandonati a San Savino. La terza edizione della giornata ecologica, "Paladini del territorio", ha visto la partecipazione attiva della comunità locale, tra cui il consigliere comunale Roberto Tiberi, che si è immediatamente messo in prima linea con entusiasmo e determinazione per promuovere un ambiente più pulito e sostenibile. Un esempio di come ognuno possa fare la differenza…

Raccolta dei rifiuti abbandonati da parte dei cacciatori di Federcaccia Civitanova in collaborazione con Fondazione Una. Domenica si è tenuta la terza edizione della giornata ecologica denominata "Paladini del territorio". Oggetto della pulizia è stata una zona in aperta campagna a San Savino, nelle vicinanze dell’ex Speedway Park. Il consigliere comunale Roberto Tiberi si è subito messo a disposizione e in prima linea con tanto di guanti, per aiutare sia nell’organizzazione che nella raccolta rifiuti. Molto il materiale abbandonato e raccolto dai volontari, tutti cacciatori locali: diversi pneumatici, scarti di auto, un materasso e indifferenziata varia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cacciatori raccolgono i rifiuti abbandonati nella zona di San Savino

