I boxer maschili sono il nuovo must have dell’estate Sostituiscono gli shorts e sono super cool

L’estate 2024 segna il grande ritorno dei boxer maschili come must-have nell’abbigliamento femminile: freschi, versatili e super cool, stanno sostituendo gli shorts tradizionali. Un trend che rompe gli schemi, ispirato da iconici momenti di moda come la sfilata Chanel del 1995, e che conquista ogni guardaroba con un tocco di audacia e stile. È arrivato il momento di osare: i boxer sono pronti a diventare il nuovo simbolo di libertà e originalità estiva.

Dimenticate le classiche linee della lingerie femminile: oggi i riflettori sono puntati su un capo tipicamente maschile, i boxer, che diventano un must-have nel guardaroba femminile. Non è una novità assoluta: già nel 1995, durante la sfilata primaveraestate 1996 di Chanel, Karl Lagerfeld, tra tailleur e abiti raffinati, metteva in scena boxer da uomo reinterpretati come shorts da donna, indossati da top model del calibro di Claudia Schiffer e Carla Bruni. Visualizza questo post su Instagram La loro storia affonda le radici nel 1925, quando Jacob Golomb, fondatore di Everlast, li progettò per la prima volta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I boxer maschili sono il nuovo must have dell’estate. Sostituiscono gli shorts e sono super cool

In questa notizia si parla di: sono - boxer - must - have

I boxer uomo firmati sono un must per chi cerca comfort e design raffinato sotto ogni outfit. Vai su Facebook

I boxer maschili sono il nuovo must have dell’estate. Sostituiscono gli shorts e sono super cool; I migliori costumi da bagno uomo, le tendenze del momento per accendere immediatamente l'estate 2025; Intimissimi Uomo diventa Iuman.

Shorts a righe: 5 idee (da Instagram) per indossarli con stile all summer long - In cerca di idee su come indossare gli shorts a righe quest’estate? Scrive grazia.it

Gli abiti cut-out sono il must-have della primavera (e sono i più amati dalle star) - Al di là dei classici intramontabili perfetti per la bella stagione, dai look floreali a quelli total white, quest'anno tra i must- Riporta fanpage.it