i baustelle in concerto al porto antico con el galactico summer live

Un imperdibile concerto al Porto Antico di Genova, dove i Baustelle si esibiranno in un evento speciale nel cuore del Balena Festival. Celebrando i 25 anni di musica e innovazione, la band promette una serata indimenticabile all'Arena del Mare, arricchita da nuove sorprese e momenti unici. L’atmosfera vibrante e l’energia pulsante dei Baustelle aspettano il pubblico per un’esperienza musicale che resterà nel cuore. Preparati a vivere un’estate memorabile con El Galactico Summer Live!

Venerdì 4 luglio il Balena Festival ospita i Baustelle live all'Arena del Mare. Le novità per questo 2025 che celebra i 25 anni di carriera della band non sono ancora terminate: il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi annuncia El Galactico Summer Live

Baustelle, El galactico festival si chiude con date sold-out - Si è concluso in grande stile il "El Galactico Festival" dei Baustelle, un evento che ha segnato i 25 anni di carriera della band.

Il 1 e 2 giugno i Baustelle ci hanno stregato con EL GALACTICO FESTIVAL, ideato, scritto e diretto da loro Con tanti amici sul palco e brani che amiamo, è stata pura magia. Grazie Bau, ci vediamo presto! *El Galactico – Summer Live 24 GIUGNO – SEQUOI Vai su Facebook

