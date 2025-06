I bambini fanno troppo rumore e cercano di far sloggiare l’asilo nido in tutti i modi anche illeciti | coppia di 55 anni a processo

In un tranquillo quartiere di Treviso, una semplice vicenda tra genitori e un asilo nido si trasforma in una battaglia legale senza precedenti. Tra richieste di chiusura e accuse di disturbo, due coniugi di 55 anni si trovano al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge tre diverse sedi. Un conflitto che mette in discussione i limiti tra tutela del riposo e diritto all’educazione, aprendo uno spiraglio su quanto siamo disposti a sacrificare in nome della quiete.

Un asilo nido, trentacinque bambini e due coniugi. Sono i protagonisti di una vera e propria guerra giudiziaria che al momento vede aperti tre fronti: un ricorso civile, un procedimento davanti al giudice di pace e un processo penale che si è aperto ieri (16 giugno) presso il Tribunale di Treviso. Stando a quanto riporta Il Corriere del Veneto, al centro della contesta ci sarebbe il rumore provocato dal vociare del piccoli, fonte di disturbo per la coppia – marito e moglie, entrambi 55enni – che vive in un appartamento sopra all’asilo. Tra le accuse portate in aula ci sono lo stalking nei confronti dell’amministratrice e delle operatrici e il getto di cose pericolose e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I bambini fanno troppo rumore” e cercano di far sloggiare l’asilo nido in tutti i modi (anche illeciti): coppia di 55 anni a processo

