I 23 mila minuti per inchiodare l' ovovia | quanto può durare la resistenza delle opposizioni

Immaginate un’assemblea che si prolunga per oltre 150 ore, tutta dedicata alla discussione sulla cabinovia, con i consiglieri impegnati in ogni dettaglio. Quanto può durare la resistenza delle opposizioni in un contesto così articolato? Se solo metà dei 16 consiglieri del centrosinistra partecipassero, prendendo parola per dieci minuti ciascuno, il dibattito potrebbe diventare un vero e proprio tour de force politico, mettendo alla prova la tenuta di ogni singola posizione.

Se solo metà dei 16 consiglieri del centrosinistra decidessero di partecipare alla discussione sulla cabinovia intervenendo per dieci minuti a testa prendendo posizione su opposizioni, osservazioni e controdeduzioni, ecco che l'aula del Consiglio comunale avrebbe davanti almeno 150 ore di.

Ovovia, pubblicato il decreto del Ministero che assegna 47,8 milioni di euro al Comune - Contattato telefonicamente, William Starc del Comitato No Ovovia commenta: «Sapevamo che il ministero avrebbe trovato le risorse, nelle pieghe dei bilanci, soprattutto se l'ente è molto grande ... Da msn.com