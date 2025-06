Hunger Games | L’Alba sulla Mietitura – Scopri il Passato di Panem!

Preparati a scoprire un lato inedito di Panem con "Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura". Questo nuovo film ti porta indietro nel tempo, svelando i segreti e le origini di un mondo che conosciamo, con un’attenzione speciale a Haymitch Zada. Immergiti in un viaggio epico tra passato e presente e lasciati coinvolgere da una storia ricca di misteri e rivelazioni. Non perdere questa straordinaria avventura!

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - Ralph Fiennes interpreta il giovane e temibile President Snow nel prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping".

«Glenn Close è una Drusilla da sogno. Porta così tanto del suo intelletto e della sua immaginazione in ogni ruolo, creando personaggi che sono indimenticabili e iconici.» Queste parole di Nina Jacobson, produttrice del nuovo attesissimo prequel di Hunger G

