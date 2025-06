Hunger Games | l’alba sulla mietitura cresce il cast Trovato anche Panache

L’attesa cresce per Hunger Games: l’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo del celebre franchise tratto dal bestseller di Suzanne Collins. Con un cast in espansione, tra cui spicca la giovane star Jhaleil Swaby nel ruolo di Panache, il film promette emozioni intense e sorprese sconvolgenti. La Lionsgate si prepara a portare nelle sale il 20 novembre 2026 un capitolo che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

Jhaleil Swaby ( The Lake ) è stato scelto per interpretare Panache in Hunger Games: l’alba sulla mietitura, il film della Lionsgate, nel ruolo di Panache, un crudo e aggressivo tributo del Distretto 1, noto per la sua arroganza e spietatezza. Il film uscirà nelle sale il 20 novembre 2026. Basato sul romanzo bestseller di Suzanne Collins, l’ultimo capitolo del franchise distopico per ragazzi Hunger Games rivisita il mondo di Panem 24 anni prima degli eventi della trilogia principale, a partire dalla mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria. 🔗 Leggi su Cinefilos.it