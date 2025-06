Hunger Games | L’alba della mietitura – altri due attori si uniscono al cast!

L’attesissimo prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping", si arricchisce di due grandi nomi: Glenn Close e Billy Porter. Con un cast stellare che include Ralph Fiennes, Maya Hawke e Jesse Plemons, l’attenzione degli appassionati si concentra su questa nuova avventura ambientata nel mondo distopico di Panem. La presenza di attori del calibro di Close e Porter promette di portare una nuova intensità e profondità alla saga. L’entusiasmo cresce: la rivoluzione sta per riprendere vita.

L’attesissimo prequel di Hunger Games, Sunrise on the Reaping, ha appena annunciato l’ingresso di due giganti del cinema: Glenn Close e Billy Porter. Questi nomi si aggiungono a un cast già eccezionale che include Joseph Zada (nel ruolo del giovane Haymitch), Ralph Fiennes, Maya Hawke, Jesse Plemons, Whitney Peak e McKenna Grace. L’annuncio è stato fatto da Lionsgate lunedì al CineEurope, svelando che Glenn Close interpreterà Drusilla Sickle, la scorta dei Tributi del Distretto 12, mentre Billy Porter vestirà i panni di Magno Stift, lo stilista dei Tributi e marito di Drusilla. Si tratta di personaggi inediti, introdotti nell’ultimo romanzo di Suzanne Collins, ambientato 24 anni prima degli eventi della serie originale di Hunger Games e 40 anni dopo La ballata dell’usignolo e del serpente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Hunger Games: L’alba della mietitura – altri due attori si uniscono al cast!

