Hristiyan Dimitrov è il nuovo opposto della Consar Ravenna in A2

Hristiyan Dimitrov, il nuovo opposto della Consar Ravenna in A2, porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali che arricchiranno il prestigio della squadra. Nato a Varna nel 1999, si è fatto strada tra campionati di tutto il mondo, dalla Germania all’Islanda. Con questa acquisizione, la formazione giallorossa si prepara a sfidare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e ambizione, puntando a risultati sorprendenti.

La pista bulgara si allarga. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, da ieri è anche ufficiale. Il venticinquenne Hristiyan Dimitrov, originario di Varna, dove è nato il 2 novembre 1999, è un giocatore della Consar. Anzi, è il nuovo opposto del sestetto giallorosso per il prossimo campionato di A2. Dimitrov porta a Ravenna l'esperienza acquisita in una carriera da globetrotter, che lo ha visto giocare nei campionati Islanda, Germania, Belgio, Ungheria, oltre che nel proprio Paese natale. Nel dicembre 2022 è approdato in Italia, in A3, a Parma e, dopo una parentesi in patria al Pazardzhik, vi è ritornato nel dicembre 2023 per giocare a Fano, contribuendo alla vittoria dei playoff e alla promozione in A2.