Hot Wheels – A tutto gas! la nuova rivista ufficiale

Preparati a scatenare l’adrenalina con Hot Wheels – A tutto gas!, la nuova rivista ufficiale che porta l’universo delle auto in edicola. Ricca di storie avvincenti, giochi coinvolgenti e approfondimenti esclusivi sulla serie Netflix, questa pubblicazione è il compagno ideale per i piccoli appassionati di velocità e avventura. Non perdere l’occasione di immergerti nel mondo di Coop e dei suoi amici; la corsa verso l’entusiasmante scoperta inizia proprio qui!

Arriva in edicola la nuova rivista ufficiale dedicata al fiammante universo Hot Wheels™ con una storia da leggere e tantissimi giochi. Panini Magazines (Panini Comics) presenta Hot Wheels – A tutto gas!, la nuova rivista ufficiale per bambini dedicata alle macchinine più amate di sempre e, in particolare, all’omonima serie Netflix con protagonisti Coop e altri cinque apprendisti scelti per diventare la prossima generazione di piloti. All’interno di ogni numero, una storia da leggere e tantissimi giochi, disegni da colorare e attività, per vivere avventure indimenticabili e gare mozzafiato sui circuiti di Hot Wheels City, insieme ai personaggi della serie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Hot Wheels – A tutto gas!”, la nuova rivista ufficiale

