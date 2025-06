Hostess violenza di 30 secondi | È abuso il tempo non conta

In soli 30 secondi, una testimonianza può fare la differenza tra silenzio e giustizia. La Corte Suprema sottolinea che il ritardo nel reagire o nel manifestare dissenso non elimina la gravità della violenza sessuale: la sorpresa può annullare la volontà della vittima. Questo principio rafforza il concetto che l’abuso si verifica indipendentemente dal tempo che intercorre prima di denunciare. La giustizia deve fare luce, perché ogni momento conta.

"I ritardi nella reazione della vittima, nella manifestazione del dissenso, è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale ". E su questo aspetto la giurisprudenza è netta, perché - scrive la suprema Corte - la "sorpresa di fronte all’abuso può essere tale da superare la contraria volontà", ponendo chi subisce nella "impossibilità di difendersi". Queste sono le motivazioni depositate dalla Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, che ha disposto, l’11 febbraio scorso, un processo d’appello bis per un ex sindacalista di 48 anni che lavorava all’aeroporto di Malpensa, accusato di abusi su una hostess e assolto perché, scrivevano i giudici, lei in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

